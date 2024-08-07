Пластический хирург показал восстановленный нос бывшей жены Аршавина

Бывшей жене футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой восстановили "провалившийся" нос. Пластический хирург Денис Агапов показал результат многочисленных операций в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Врач отметил, что существует множество заболеваний, которые могут повлиять на состояние слизистой оболочки полости носа, привести к разрушению хрящевого остова носа и выраженным эстетическим дефектам средней зоны лица.

"У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица. Самое сложное в моей работе было восполнить мягкотканное покрытие. Кожные лоскуты забирались из носогубных складок, за счёт ушных хрящей, пересаженных вместе с кожей. Был проведён ряд операций: удачные и не очень. В один этап мы потеряли из-за воспалительного процесса почти всё. В настоящее время идёт доработка "немного грубоватой" конструкции в изящный и красивый женский носик", - сообщил хирург.

Он уточнил, что впереди у Алисы Казьминой еще около трёх этапов реконструкции носа.