Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в правительстве
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Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда в Казахстане Николя Бланше.
В рамках очередного визита в республику миссия МВФ провела ряд встреч с ключевыми государственными органами, в том числе с Парламентом, Национальным банком, Министерством национальной экономики, Министерством финансов и другими заинтересованными сторонами.
На встрече стороны обсудили текущую экономическую ситуацию, проводимые реформы и меры, предпринимаемые Правительством для обеспечения устойчивого экономического роста. Рассматривались рекомендации Фонда по приоритетным направлениям развития экономической политики и планы сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Вице-премьер отметил продолжающийся рост экономики и ускорение его до 3,7% по итогам 8 месяцев текущего года. Также заместитель Премьер-Министра рассказал о работе Правительства по повышению эффективности бюджетной политики, совершенствованию налогового законодательства, усилению инвестиционной привлекательности и развития предпринимательства.
Нурлан Байбазаров подчеркнул, что Казахстан придает важное значение партнерству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики страны.
Со своей стороны, Николя Бланше отметил необходимость продолжения структурных реформ в экономике для выхода на устойчивый 6% рост, который, по его мнению, является достижимым показателем. Он также выразил готовность Фонда и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку.
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