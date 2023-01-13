Планы развития информационной политики озвучили на заседании коллегии МИОР РК

Фото: МИОР РК

Министерство информации и общественного развития РК на расширенном заседании коллегии подвело итоги деятельности за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло с участием вице-премьера Алтая Кульгинова, общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, активистов гражданского общества, руководителей международных организаций.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выступил с докладом об основных итогах прошедшего года.

"Министерство системно работает над реализацией основных стратегических направлений и задач предвыборной программы Главы государства. В частности, из восьми задач, поставленных перед нашим министерством, выполнены пять, остальные находятся на стадии исполнения. В прошлом году в нашей сфере проведено 20 масштабных мероприятий. Восемь из них были организованы с участием международных экспертов, известных ученых, политиков и представителей международных организаций", - отметил Дархан Кыдырали.

По поручению Президента подготовлена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, одной из главных целей которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

По направлениям семейной и молодёжной политики, общественных советов подготовлены три национальных доклада. Кроме того, по поручению Главы государства принят закон "О государственной молодёжной политике".

С учётом международного опыта разработан и выставлен на обсуждение Закон "О масс-медиа" и разрабатывается законопроект по регламентированию деятельности интернет-рекламы и онлайн-платформ.

Алтай Кульгинов отметил, необходимость качественного и своевременного исполнения поручений Президента.

"Главой государства поручено продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа "Единство в многообразии". Вопросы единства народа и межэтнического согласия в стране всегда стояли на первом плане. В этой связи перед министерством стоит большая задача - совместно с госорганами и Ассамблеей народа Казахстана сохранить стабильную ситуацию и продолжить принимать активные меры по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия по принципу "Единство в многообразии", - сказал Алтай Сейдирович.

По словам заместителя премьер-министра, работа волонтёров и волонтёрских организаций получила положительную оценку общества и Главы государства.