open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Планы развития информационной политики озвучили на заседании коллегии МИОР РК
МИОР РК Вчера, 21:51
386
Вчера, 21:51
386
Фото: МИОР РК

Планы развития информационной политики озвучили на заседании коллегии МИОР РК

Министерство информации и общественного развития РК на расширенном заседании коллегии подвело итоги деятельности за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло с участием вице-премьера Алтая Кульгинова, общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, активистов гражданского общества, руководителей международных организаций.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выступил с докладом об основных итогах прошедшего года.

"Министерство системно работает над реализацией основных стратегических направлений и задач предвыборной программы Главы государства. В частности, из восьми задач, поставленных перед нашим министерством, выполнены пять, остальные находятся на стадии исполнения. В прошлом году в нашей сфере проведено 20 масштабных мероприятий. Восемь из них были организованы с участием международных экспертов, известных ученых, политиков и представителей международных организаций", - отметил Дархан Кыдырали.

По поручению Президента подготовлена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, одной из главных целей которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

По направлениям семейной и молодёжной политики, общественных советов подготовлены три национальных доклада. Кроме того, по поручению Главы государства принят закон "О государственной молодёжной политике".

С учётом международного опыта разработан и выставлен на обсуждение Закон "О масс-медиа" и разрабатывается законопроект по регламентированию деятельности интернет-рекламы и онлайн-платформ.

Алтай Кульгинов отметил, необходимость качественного и своевременного исполнения поручений Президента.

"Главой государства поручено продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа "Единство в многообразии". Вопросы единства народа и межэтнического согласия в стране всегда стояли на первом плане. В этой связи перед министерством стоит большая задача - совместно с госорганами и Ассамблеей народа Казахстана сохранить стабильную ситуацию и продолжить принимать активные меры по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия по принципу "Единство в многообразии", - сказал Алтай Сейдирович. 

По словам заместителя премьер-министра, работа волонтёров и волонтёрских организаций получила положительную оценку общества и Главы государства.

"Действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, в которой зарегистрировано более 50 тысяч волонтёров,                         680 организаций и более 1 000 проектов. Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтёрских проектов. Необходимо в таком же активном темпе продолжить указанную работу. Провести в этом году Международный форум волонтёров, показать результат вашей работы", - заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#МИОР #информационная открытость #молодежь #волонтерство
BaigeNews.kz
Вчера, 21:51
386
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх