Планы по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном вполне достижимы - российский политолог

Более чем на 1 млрд долларов подписали контракты представители Казахстана и Таджикистана по итогам госвизита Президента РК в Душанбе. Глава нашего государства вновь подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению конструктивного партнёрства с Таджикистаном. Отметив, что правительства двух республик должны работать над поиском различных источников, которые могли бы привести к увеличению объёма взаимной торговли. По мнению Артура Сулейманова – эксперта-аналитика Уфимского Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", большие возможности для Казахстана и Таджикистана открывает сотрудничество и в области цифровых технологий, передает BaigeNews.kz.

Сейчас идёт активная фаза обмена опытом в этих вопросах. Так, например, Казахстан передал Таджикистану цифровые решения платформы электронного правительства и проводит обучение таджикских специалистов в своих передовых IT-школах. Также очень серьёзный задел для углубления партнёрства имеет сотрудничество в области энергетики и транспортной логистики. Здесь отдельно можно говорить про расширение "Газового союза" России, Казахстана, Узбекистана и присоединения к нему Таджикистана. Поскольку потребность в газе сегодня в Таджикистане прослеживается, - подчеркнул кандидат политических наук.

Говоря о развитии отношений между Казахстаном и Таджикистаном, Артур Сулейманов отдельно выделил вопросы безопасности.

На встрече главы государств Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон договорились об усилении взаимодействия в борьбе с рисками и угрозами безопасности по линии ШОС и ОДКБ. Это очень важный момент. В Центральной Азии складывается общее представление о международных организациях, способных эффективно реагировать на вызовы и угрозы.

Во время встреч с Президентом Казахстана, представители таджикской стороны подчеркнули заметную активизацию взаимовыгодных связей между двумя республиками в последние годы. Доцент УГНТУ напомнил, что сотрудничество между странами давнее, в прошлом году государства отметили его 30-летие.

В 2023 году была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, в которой говорилось о сотрудничестве в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и военно-технической областях. Напомню, что тогда президенты центральноазиатских республик дали поручения своим правительства разработать договор, конкретизирующий положения партнёрства. Поэтому подписание Договора о союзнических отношениях – стало логическим продолжением прошлогодних договорённостей двух лидеров.

По словам политолога, у Казахстана имеются Договоры о союзнических отношениях с Кыргызстаном (2003 г.), Азербайджаном (2005 г.), Россией (2013 г.), Узбекистаном (2022 г.), Таджикистаном (2024 г.). Для государств СНГ такие документы несут в себе не только историческую ценность, которая, безусловно, имеется, но и имеют стратегическое значение, повышают политико-экономическую субъектность региона, способствуют наращиванию торгово-экономических контактов и формированию безопасности в регионе, - резюмировал эксперт.

Так, например, за последние пять лет ежегодный объём товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном вырос более чем в два раза, превысив 1 млрд долларов. В 2023 году общий объём таджикско-казахстанского товарооборота составил около 1,3 млрд долларов. Теперь ставится цель увеличить товарооборот до 2 млрд. Это вполне достижимые цифры.

Эксперт Уфимского Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" отметил, что по итогам прошлого года Республика Казахстан заняла четвертую позицию во внешнеторговом обороте Таджикистана (13,8% от общего объёма).

Экспорт Таджикистана в РК включал в основном сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, а также алюминий и алюминиевые изделия. Импорт из Казахстана в Таджикистан составляли продукты нефтехимической промышленности, металлы, строительные материалы и зерновые культуры, - добавил Артур Сулейманов.

Во время встречи Президента РК с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития. Началом качественно нового этапа двустороннего сотрудничества стран призван стать Договор о союзнических отношениях, подписанный накануне. Кроме того, по итогам переговоров на высшем уровне было подписано 15 меморандумов, которые также сыграют важную роль в развитии взаимоотношений между Казахстаном и Таджикистаном.