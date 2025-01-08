Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провёл совещание по вопросам реализации акции "Таза Қазақстан", на котором рассмотрены итоги её исполнения в 2024 году и планы на новый год, передаёт BaigeNews.kz.

Заслушаны планы местных исполнительных органов по обеспечению доступа населения к инфраструктуре по раздельному сбору коммунальных отходов, развитию экологического воспитания, повышению экологической осведомленности населения, а также формированию культуры "нулевой терпимости" к загрязнению окружающей среды и экологическим правонарушениям.

Особый акцент сделан на работе акиматов, которые в первую очередь ответственны за реализацию данной программы.

Роман Скляр отметил стратегическое значение инициативы "Таза Қазақстан" для страны, обозначив её важность в улучшении экологической обстановки.

"Глава государства в своем интервью 3 января 2025 года подчеркнул, что реализация данной программы должна стать важной частью национальной идеологии, требующей ответственности со стороны всех госорганов и организаций, особенно местных исполнительных органов", — отметил первый заместитель премьер-министра.

По итогам совещания центральным и местным исполнительным органам дан ряд поручений по дальнейшей реализации программы "Таза Қазақстан".