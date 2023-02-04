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  • Планы по разработке новых месторождений газа обсудили в Казахстане
t.me/KZgovernment Сегодня, 12:45
94
Сегодня, 12:45
94
Фото: t.me/KZgovernment

Планы по разработке новых месторождений газа обсудили в Казахстане

Актуальные вопросы развития газовой отрасли обсудили на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
С участием руководителей Минэнерго, нацкомпаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" озвучены планы по разведке и разработке новых месторождений, реализации проектов в сферах переработки и газохимии, а также меры по стимулированию развития газовой отрасли в целом.
 
Кроме того, рассмотрены текущий производственный баланс действующих месторождений и потенциальная мощность перспективных участков.
 
По итогам совещания Премьер-Министр дал ряд поручений по реализации принятых решений.

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#Правительство РК #газ #Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
94
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