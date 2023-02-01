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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 21:16
209
Сегодня, 21:16
209
Фото: pixabay.com

Планы по добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго

Состоялось 47-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. О его итогах сообщили в Министерстве энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча прошла в формате видеоконференции.

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков.

"Обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по Соглашению и текущая ситуация на рынке нефти. Страны участники продолжат добычу на уровне согласно решению, принятому 5 октября 2022 года на 33-й министерской встрече ОПЕК+", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

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#нефть #минэнерго #ОПЕК
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:16
209
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