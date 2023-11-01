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Планы были провалены – глава минтуризма и спорта РК об итогах Азиады

1 Ноября, 14:54
АВТОР
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минтуризма и спорта 1 Ноября, 14:54
1 Ноября, 14:54
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Фото: минтуризма и спорта

Федерации гребных видов спорта, легкой атлетики и стрельбы из лука рассказали об итогах выступления сборной Казахстана на Азиатских играх и изложили сложившуюся ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В Минтуризма отметили, что в Ханчжоу сборная Казахстана по академической гребле не завоевала ни одной медали, но отличились гребцы на байдарке и каноэ. На их счету 8 наград разного достоинства - 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.  

Глава ведомства Ермек Маржикпаев отметил неудовлетворительное выступление команды по академической гребле. Также, он особо подчеркнул о слабой функциональной и физической подготовке спортсменов и сделал замечание по поводу спортивной дисциплины внутри сборной.  

По итогам Азиады у легкоатлетов лишь 4 бронзовые награды. В медальном зачете они заняли 16 место, а четыре года назад в Джакарте они показывали 8 результат.    

"До Парижа осталось 8 месяцев, нам нужны четкие планы и скоординированная совместная работа. Федерации прошу усилить работу по формированию спортивного резерва в составы национальных сборных команд. Совместно с главными тренерами представить индивидуальные планы подготовки до Парижа лидеров команд", – отметил Маржикпаев.  

Следом за легкоатлетами отчитались представители стрельбы из лука. Несмотря на обязательства, данные руководством федерации, сборная Казахстана ни сумела побороться за призовые места.  

По итогам заслушивания министр дал неудовлетворительную оценку по итогам выступления наших спортсменов по данным видам спорта.

"Планы были провалены, а имеющие результаты оставляют желать лучшего", - сказал он.

Маржикпаев поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки наших атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

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