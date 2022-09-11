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  • Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области
ДП Туркестанской области Сегодня, 20:28
36
Фото: ДП Туркестанской области

Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области

Во время воздушного облёта на поле возле села Босага Отырарского района оперативники обнаружили посев растений, похожих на коноплю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

При обыске стражи порядка изъяли 850 кустов наркосодержащего растения, 20 кустов скошенных растений и пять пластмассовых ёмкостей с веществом, похожим на марихуану. 

"Данный факт зарегистрировали по статье 300 часть 2 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, общий вес "высушенной марихуаны" составил более 15 кг", —  рассказали в департаменте полиции.

Оперативники арестовали предполагаемых хозяев плантации. Подозреваемыми оказались жители Кызылординской области, один из которых ранее судим. 

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В ведомстве уточнили, что обнаружение наркопосевов стало результатом совместной работы сразу нескольких ведомств.  Оперативно-профилактическое мероприятие "Карасора-2022" провели сотрудники  департамента по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с Комитетом национальной безопасности РК, спецотрядом "Беркут" Национальной гвардии РК и полицейскими ДП региона. 

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#наркотики #марихуана #Туркестанская область
Сегодня, 20:28
36
Журналист

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