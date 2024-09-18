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  • BAIGENEWS

Плантацию конопли выявили в Актюбинской области

Сегодня, 12:10
АВТОР
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Плантацию конопли выявили в Актюбинской области Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Полицейскими в рамках ОПМ "Карасора" в ходе проведения оперативных мероприятий на берегу реки Жем Мугалжарского района выявлена плантация незаконно культивируемой конопли, передаёт BaigeNews. На месте были задержаны трое жителей района.

Плантация была организована в труднодоступном месте, посреди зарослей. Лагерь был обустроен всем необходимым для проживания. Воду для полива качали с реки с помощью насоса.

При осмотре изъято более 70 кустов конопли высотой более 1,5 метров, за которыми все лето ухаживали подозреваемые.

По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества начато досудебное расследование.

"Уважаемые граждане, если вы владеете информацией по незаконному культивированию запрещенных растений, содержащих наркотические вещества просим обратится по телефону 102. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении ДП Актюбинской области.

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