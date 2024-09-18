Плантацию конопли выявили в Актюбинской области

Полицейскими в рамках ОПМ "Карасора" в ходе проведения оперативных мероприятий на берегу реки Жем Мугалжарского района выявлена плантация незаконно культивируемой конопли, передаёт BaigeNews. На месте были задержаны трое жителей района.

Плантация была организована в труднодоступном месте, посреди зарослей. Лагерь был обустроен всем необходимым для проживания. Воду для полива качали с реки с помощью насоса.

При осмотре изъято более 70 кустов конопли высотой более 1,5 метров, за которыми все лето ухаживали подозреваемые.

По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества начато досудебное расследование.