Планшеты не заменят бумажные учебники – Гани Бейсембаев
В 2025 году проблема трехсменных школ будет решена, заверяют в Минпросвещения.
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Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что планшеты не заменят бумажные учебники в школах. Проблему тяжелых школьных рюкзаков в ведомстве намерены решать другими способами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам министра, мировой опыт показывает, что цифровые устройства не дают ожидаемого эффекта в образовательном процессе, поэтому многие страны отказываются от их использования.
При этом в Казахстане продолжают работать над снижением нагрузки на школьников. Одним из решений стало оцифровывание учебников. Также, по словам Бейсембаева, ключевым шагом для снижения веса рюкзаков является переход к односменному обучению.
"Мы уже сделали первый шаг – учебники оцифровали. Второй – стремимся к полной ликвидации трехсменных школ. В прошлом году их осталось чуть более 40, и в этом году мы окончательно решим этот вопрос. Уже сейчас около 3 тысяч школ из 8 тысяч работают в одну смену. Третий шаг - благодаря данным мерам можно будет в школах правильно рассмотреть учебное расписание", - подчеркнул министр.
Внедрение новых образовательных стандартов и программ также станет частью реформ в системе школьного образования.
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