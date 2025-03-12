  • 12 Марта, 17:27
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Планшеты не заменят бумажные учебники – Гани Бейсембаев

В 2025 году проблема трехсменных школ будет решена, заверяют в Минпросвещения.

Сегодня, 16:09
АВТОР
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ngs.ru Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: ngs.ru

Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что планшеты не заменят бумажные учебники в школах. Проблему тяжелых школьных рюкзаков в ведомстве намерены решать другими способами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, мировой опыт показывает, что цифровые устройства не дают ожидаемого эффекта в образовательном процессе, поэтому многие страны отказываются от их использования.

При этом в Казахстане продолжают работать над снижением нагрузки на школьников. Одним из решений стало оцифровывание учебников. Также, по словам Бейсембаева, ключевым шагом для снижения веса рюкзаков является переход к односменному обучению.

"Мы уже сделали первый шаг – учебники оцифровали. Второй – стремимся к полной ликвидации трехсменных школ. В прошлом году их осталось чуть более 40, и в этом году мы окончательно решим этот вопрос. Уже сейчас около 3 тысяч школ из 8 тысяч работают в одну смену. Третий шаг - благодаря данным мерам можно будет в школах правильно рассмотреть учебное расписание", - подчеркнул министр.

Внедрение новых образовательных стандартов и программ также станет частью реформ в системе школьного образования.

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