Планшеты для первоклашек: почему идея не решит проблему с тяжёлыми рюкзаками

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Родители школьников в Казахстане активно обсуждают перспективу о раздаче первоклашкам планшетов. Идею предложили министры просвещения и цифровой и аэрокосмической промышленности на заседании правительства 1 ноября. Власти хотят выделить устройства 400 тысячам учеников в 2023 году. Главы двух ведомств считают, что таким образом можно выполнить поручение премьер-министра - облегчить рюкзаки школьников. При этом отказываться от учебников в Минпросвещения не намерены.

В социальных сетях появилась волна скепсиса по поводу появления планшетов в начальной школе. BaigeNews.kz решил узнать мнение родителей о том, насколько эффективно решение правительства в борьбе с тяжёлыми рюкзаками.

"Дети будут таскать вместе с учебниками ещё и планшет"

"Сама идея, возможно, не плоха. Но очень тревожат варианты её реализации. Во-первых, это огромные траты для бюджета, а у нас с бюджетом, как мы знаем, ситуация, мягко говоря, не самая лучшая. Второе - при госзакупке на такие огромные суммы обязательно встанет вопрос экономии, а это значит, что приобретены будут не удобные и комфортные для работы iPad, а что-то дешёвое и, соответственно, плохо работающее, с низким качеством и так далее. Потом, в каком виде будут загружаться учебники? Просто сканом? Или очередная "супер-удобная программа для обучения"? Все эти сервисы и программы мы сейчас вынужденно тестируем вместе с дочкой, и могу сказать, что это кромешный ад. Они работают некорректно, разобраться в них трудно даже человеку, который с компьютером на "эй, ты", а уж ребенку-первокласснику - в разы сложнее. Качество связи, точнее, его отсутствие... Уроки онлайн - катастрофа, Интернет падает, в школах связь ужасная, и педагоги в основном используют свой личный мобильный Интернет. Что уже накладно для самих педагогов", - говорит мама первоклашки Ирина Севостьянова.

Есть у неё и вопросы к безопасности, защите от вредного контента. Ирина Севостьянова считает, что если бы министерства действительно беспокоились о детях, которые таскают каждый день на самом деле очень тяжелые рюкзаки, можно было решить вопрос намного проще.

"А именно вторым комплектом учебников, который остаётся в школе. Или хотя бы продажей этих комплектов в свободном доступе до начала учебного года, чтобы те родители, кто может, покупали этот комплект для дома, а школьные пусть остаются в школе. Сейчас же раньше середины сентября купить весь набор учебников и тетрадей невозможно - их просто нет в продаже. Ну или надо потратить несколько дней, чтобы бегать по разным точкам в городе и собирать этот комплект по частям", - допоняет женщина.

При этом учебники как таковые вкупе с перспективой планшетов никто отменять не собирается.

"Значит, дети будут таскать вместе с учебниками ещё и планшет, то есть - дополнительный вес в тот самый рюкзак. Если только их не будут в школе выдавать на какие-то уроки, а потом забирать на хранение. Раздавать каждому ребёнку - это дополнительная головная боль для родителей. Малыши, а речь идёт именно о первоклассниках, умудряются терять абсолютно всё, от тетрадок и ручек до второй обуви и одежды. Планшеты будут теряться, ломаться, и это всё будет дополнительными тратами для родителей. Как инициатива, идея на перспективу - это, возможно, и не плохо. Но в условиях нашего законодательства, в том числе о госзакупках, ограниченных бюджетных возможностей, качества цифровизации, да и в целом подходов к образованию детей - не надо. Будет только хуже", - считает Ирина Севостьянова.

Ещё одна мама маленьких школьников Оксана Даирова высказалась против подобной идеи.

"Это не решит проблему тяжёлых рюкзаков, потому что от учебников отказываться не собираются, а это значит дети плюс к учебникам вынуждены будут таскать ещё и планшет. Во-вторых, их дают только первоклашкам, а учитывая, что они теряют даже свои футболтки и "трикошки", то что уже говорить о планшетах. Их к тому же легко сломать, надавишь, экран "побежит", а ремонт механических повреждений будет, я полагаю, за счёт родителей. Минус здоровье, они и так всё время в гаджетах, а тут ещё с "разрешения" учителей, так вообще будут сидеть, якобы уроки делают. А проверять сто раз, так это или нет, ни у кого, думаю, ресурсов нет. И плюс, знаете, в Kundelik.kz всякая реклама лезет, и порно в том числе, думаю, такая же беда будет здесь. Можно допустить использование планшета, только если там будет чисто учебная программа, без выхода в Сеть, Youtube и игр", - считает Оксана Даирова.

Другая родительница Тамара Вааль не против планшетов, если они будут качественными.

"Я очень сильно сомневаюсь в качестве сборки. И с предоставлением права выбирать - ты сам покупаешь планшет ребёнку, или его выдаёт государство. Потому что, да, возникает вопрос ответственности, потом греха не оберёшься, если ребёнок потеряет или сломает. А моя красавица в первый учебный день учебник потеряла, сразу пришлось покупать, что говорить о планшетах. Плюс дети постоянно роняют, разбивают экраны. Так что по этому моменту очень много вопросов. В чем проблема с учебниками? Есть же электронные учебники, кто мешает использовать их? Чтобы комплект учебников лежал в классе, а дома дети занимались по электронным. Мы так в прошлом году это апробировали на Шри-Ланке, когда улетели в отпуск во время учёбы. И мой сын совершенно спокойно выполнял домашнюю работу по учебникам, которые я скачала на ноутбук. Другой вопрос, что не все учебники можно было скачать", - говорит Тамара Вааль.

Другая мама первоклашки Зарина Мурзашова не считает тяжёлые рюкзаки проблемой государственного масштаба.

"У меня ребёнок учится в первом классе. Я её провожаю и встречаю, и сама несу её рюкзак. Ей его нужно только донести до класса. Моя дочь носит два-три учебника в первом классе. Мы же раньше учились с учебниками, ничего не перетрудились, сами всё носили. Пусть сделают лучше питание в школах бесплатным не только для начальных классов, но и для старших! Это лучше, чем планшеты!" - говорит женщина.

Идея с планшетами её настораживает и из-за вреда для детского зрения.

"И так они в телефонах сидят, когда приходят домой. Начнётся информатика, они опять за компютерами будут сидеть. Ребёнок будет учиться до обеда за планшетом. Потом придёт домой, будет делать уроки по планшету. И потом вечером сядет на телефон за свои игры", - сказала Зарина Мурзашова.

"Сами плодят трудности, потом их преодолевают"

Представитель Союза родителей Казахстана Анастасия Машнина считает введение планшетов для первоклашек опасным явлением.

"Может поначалу кому-то и понравится, что деткам раздадут планшеты. Это ведь дорогое удовольствие. Но к чему это приведёт? К деградации. В большинстве школ в Америке, а мы же на неё равняемся, много лет в государственных школах применяют цифровые технологии. Дошло даже до того, что во многих штатах от услуг живых учителей отказываются. Детям раздают компьютеры, и у них есть тьюторы, которые говорят, на какие кнопки нажимать, чтобы в Интернете найти информацию. Но школы без компьютеров там сохраняются. Школы, в которых введён запрет на гаджеты, планшеты, компьютеры, находятся в Силиконовой долине, в самой богатой части США. Люди, которые изобретают эти гаджеты, своим детям такого будущего не хотят. Они открывают школы по вальдорфской методике обучения. И у них строгий запрет. В памятке для родителей призывают даже дома ограничить доступ к телефонам. Магнаты, которые сколотили свои состояния на цифровых технологиях, своих детей ограничивают, потому что понимают, к чему это ведёт", - предостерегает Анастасия Машнина.

По её мнению Минпросвещения само создало проблему тяжёлых рюкзаков.

"Давайте не будем создавать проблему школьных рюкзаков. Уберём лишние предметы. Или ещё легче способ - поставьте шкафчики в школах. Что дешевле - шкафчики или планшет? А можно ещё убрать учебник по музыке, труду, рисованию, физкультуре. Зачем они нужны? У моего сына, когда он учился в начальной школе, были все эти учебники. И у нас бабушка очень аккуратная, послушная, настаивала, чтобы он носил эти учебники с собой. Это просто смех был. Они сами плодят трудности, потом их преодолевают", - с досадой говорит женщина.

"Если министры хотят сделать это за свой счёт, то никто не против"

Депутат мажилиса Ирина Смирнова считает, что любая идея, касающаяся судьбы человека, должна пройти апробацию.

"Нужен пилотный проект. Посмотреть, насколько это важно и нужно на самом деле. Интерес Минпросвещения в том, что портфель станет легче, если ребёнок будет носить только планшет. Хорошо. А каким будет этот планшет? Антивандальным? Он будет дариться? За счёт бюджета? Кем это оценено? Выделение средств за счёт чего будет? Кто это выделение средств уже поддержал на сегодня в это трудное время? Если два министра хотят за собственный счёт сделать такие подарки, никто не против. Если хотят за счёт госбюджета, то нужно со всеми это обсуждать. Минпросвещению нужно научиться уважать всех членов нашего общества. И самый главный вопрос - здоровья детей. Не ухудшится ли зрение детей? Не будет ли это влиять на то, что все дети будут в очках, сгорбленные, потому что будут что-то разглядывать в этом планшете маленькими буквами. Материал будет закачан, или им нужен будет Интернет? Мы в городе не можем сейчас работать - постоянно Интернет отключается. Эти все моменты нужно посмотреть, чтобы траты не оказались неэффективными", - считает Ирина Смирнова.

По её мнению, перед тем как запускать идею, Минпросвещению нужно получить заключение Минздрава о том, как это повлияет на здоровье детей.

"Теперь нужно посмотреть - пришли дети в школу, тысяча человек, где они будут заряжать эти планшеты? Обязательно у кого-то будет незаряженный, кто-то забыл зарядку, кто-то потерял, где-то она сломалась. Эти моменты тоже будут возникать, и о них нужно подумать. Если пилотного проекта не было, то нельзя на всю страну это делать", - уверена депутат.

"Планшеты не заменят учебники"

После того, как часть общества высказалась против планшетов, в Минпросвещения поспешили сделать ремарку - если родители не захотят, то их ребёнок не будет заниматься по планшету.

"Детям, как и прежде, будут предоставлены традиционные печатные учебники, наряду с планшетами, где будут установлены электронные дневники, учебники и цифровые образовательные ресурсы. Соответственно, у детей появляется дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажёрам, заданиям, а также возможность использовать в школе печатные учебники, оставлять их там же, а для выполнения домашних заданий и дополнительного обучения пользоваться электронными устройствами. Если же школьник не захочет использовать планшет, то он имеет право отказаться и пользоваться только традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть, планшеты - не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остаётся за родителями и школьниками", - сообщили в министерстве.

Но как в таком случае решится проблема тяжёлых рюкзаков у детей, кто отказался заниматься по планшетам, в министерстве не рассказали.