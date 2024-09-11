Планируются дополнительные изъятия из Нацфонда - МНЭ
Сегодня, 14:04
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Сегодня, 14:04Сегодня, 14:04
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Министр национальной экономики нашей страны Нурлан Байбазаров заявил, что для покрытия дефицита бюджета планируются дополнительные изъятия из Нацфонда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Да, мы планируем часть изъять в виде дополнительных трансфертов именно на финансирование регионов, на финансирование инвестиционных проектов", – сказал Нурлан Байбазаров.Он сообщил, что о суммах изъятия проинформируют позже.
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