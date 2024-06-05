Планируют в комфортных для исполнения значениях: депутат об администраторах бюджетных программ

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева на пленарном заседании палаты заявила о многочисленных фактах отсутствия взаимосвязи между выделенными из бюджета средствами и показателями результатов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Татьяна Савельева сообщила, что такие данные привели в Высшей аудиторской палате. Причем такие расхождения, по ее словам, могут быть разнонаправленными: при сокращении расходов показатели улучшаются, при увеличении расходов уменьшаются или остаются без изменений.

"По министерству туризма и спорта при сокращении количества участников в спортивных мероприятиях почти в два раза, фактические затраты превысили ранее утвержденные в 1,7 раз. И это не единичный факт. Планирование показателей осуществляется зачастую в комфортных для исполнения значениях. Кроме того, из 177 макроиндикаторов не достигнуто 22 и отсутствуют данные об исполнении по 86, что составляет более 60% от всех макроиндикаторов. Данный факт указывает на отсутствие полной и объективной информации о работе государственных органов по исполнению бюджета", - заявила она.

Она предлагает правительству совместно с Бюро национальной статистики пересмотреть сроки подготовки данных, привязанных к оценке исполнения макроиндикаторов.

"Ежегодно депутатами поднимается вопрос об эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на проведение различных исследований, опросов и оказание консалтинговых услуг. Данные расходы не раз сокращались по инициативе депутатов в ходе рассмотрения проектов бюджета. Несмотря на это, в 2023 году данные расходы выросли более чем в два раза (Министерство науки и высшего образования в 2,2 раза, Министерство здравоохранения в 2,3 раза – ред.). Зачастую через проведение исследований и оказание консалтинговых услуг государственные органы делегируют свои функциональные обязанности подведомственным организациям", - сообщила депутат.

Татьяна Савельева заявила, что ситуация складывается таким образом, что государственные служащие не могут ни сформировать качественные индикаторы с реальной привязкой к бюджетным затратам, ни обеспечить аналитическую часть своей работы.