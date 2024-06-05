Планируют в комфортных для исполнения значениях: депутат об администраторах бюджетных программ
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Депутат Мажилиса Татьяна Савельева на пленарном заседании палаты заявила о многочисленных фактах отсутствия взаимосвязи между выделенными из бюджета средствами и показателями результатов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
Татьяна Савельева сообщила, что такие данные привели в Высшей аудиторской палате. Причем такие расхождения, по ее словам, могут быть разнонаправленными: при сокращении расходов показатели улучшаются, при увеличении расходов уменьшаются или остаются без изменений.
"По министерству туризма и спорта при сокращении количества участников в спортивных мероприятиях почти в два раза, фактические затраты превысили ранее утвержденные в 1,7 раз. И это не единичный факт. Планирование показателей осуществляется зачастую в комфортных для исполнения значениях. Кроме того, из 177 макроиндикаторов не достигнуто 22 и отсутствуют данные об исполнении по 86, что составляет более 60% от всех макроиндикаторов. Данный факт указывает на отсутствие полной и объективной информации о работе государственных органов по исполнению бюджета", - заявила она.
Она предлагает правительству совместно с Бюро национальной статистики пересмотреть сроки подготовки данных, привязанных к оценке исполнения макроиндикаторов.
"Ежегодно депутатами поднимается вопрос об эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на проведение различных исследований, опросов и оказание консалтинговых услуг. Данные расходы не раз сокращались по инициативе депутатов в ходе рассмотрения проектов бюджета. Несмотря на это, в 2023 году данные расходы выросли более чем в два раза (Министерство науки и высшего образования в 2,2 раза, Министерство здравоохранения в 2,3 раза – ред.). Зачастую через проведение исследований и оказание консалтинговых услуг государственные органы делегируют свои функциональные обязанности подведомственным организациям", - сообщила депутат.
Татьяна Савельева заявила, что ситуация складывается таким образом, что государственные служащие не могут ни сформировать качественные индикаторы с реальной привязкой к бюджетным затратам, ни обеспечить аналитическую часть своей работы.
"Переход на факторно-бальную систему оплаты труда фактически не повлиял на эффективность работы государственных служащих, при том, что за два года дополнительные денежные выплаты в качестве поощрения выросли в два раза. В этой связи правительству совместно с Агентством по делам государственной службы необходимо выработать и внедрить новые подходы по повышению эффективности работы государственного аппарата, которые позволят исполнять государственным органам свои функциональные обязанности без привлечения сторонних организаций", - резюмировала она.