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Планета лишилась тропических лесов площадью размером со Швейцарию
В 2022 году планета потеряла площадь тропических дождевых лесов размером со Швейцарию или Нидерланды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Подавляющее большинство этих жизненно важных экосистем было уничтожено для сельского хозяйства и животноводства, согласно опубликованному анализу спутниковых данных.
В прошлом году каждые пять секунд днём и ночью вырубалось или сжигалось тропических деревьев на площади размером с футбольное поле, что на 10% больше, чем в 2021 году, заключает вашингтонский Институт мировых ресурсов (WRI).
Его спутниковая платформа мониторинга Global Forest Watch (GFW) зафиксировала уничтожение в 2022 году более 4,1 миллиона гектаров тропических лесов, имеющих решающее значение для биоразнообразия планеты и накопления углерода.
Наиболее пострадавшей страной является Бразилия, на уничтоженную площадь которой приходится 43% глобальных потерь, следом идут Конго (13%) и Боливия (9%).
В Бразилии ситуация с обезлесением продолжает ухудшаться, увеличившись за один год еще на 15%, говорится в ежегодном докладе GFW.
По данным WRI, тропические леса, уничтоженные в 2022 году, высвободили 2,7 миллиарда тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам Индии, самой густонаселённой страны мира.
В результате уничтожение лесов продолжает неумолимо ускоряться, несмотря на обязательства, взятые ведущими мировыми лидерами на Конференции ООН по климату COP26 в Глазго в 2021 году.
"С начала века мы стали свидетелями гибели некоторых из наиболее важных мировых экосистем лесов, несмотря на многолетние усилия по обращению этой тенденции вспять", - отметила директор GFW Микаэла Вайсе.
Около 1,6 миллиарда человек, почти половина из которых - коренные народы, напрямую зависят от лесных ресурсов в качестве источника средств к существованию.
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