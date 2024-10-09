План выполнен: Арал стал богаче водой и рыбой

В этом году впервые за последние 5 лет план подачи воды в Аральское море в поливной период выполнен почти на 100%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. Было направлено 977 млн кубометров воды.

Если в последние годы в море поступало всего 350-400 млн кубометров воды, то с начала года объем превысил 2 млрд кубометров, и до конца года планируется направить порядка 500 млн.

"В результате на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше – 60-70 кубометров в секунду", - сообщил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.

Кроме того, более 45 млн кубометров воды было направлено в озера Акшатау, Соргак и Камыстыбас. Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме. Например, снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. После высыхания моря улов рыбаков едва достигал 400 тонн в год. Сейчас они вылавливают до 7,5-8 тыс. тонн рыбы.

6-летний рыбак из села Каратерен Кунтуган Турганбаев промыслом занимается всю жизнь. Говорит, в родных краях с приходом воды появились перспективы.

"Рыболовством занимаюсь всю жизнь. С прибытием воды рыба ожила. В этом году ее больше, чем в прошлом. Если держать Арал на нынешнем уровне, то рыбное хозяйство будет развиваться", — сказал он.

Тем временем, Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывается проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря, который будет сосредоточен на устойчивом обеспечении водой, развитии экономических и социальных инициатив.