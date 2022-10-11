План трансформации КТЖ представили в правительстве

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Председатель правления нацкомпании "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев презентовал в правительстве план предстоящей трансформации КТЖ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Трансформация призвана расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности, по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.

КТЖ займётся организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д-, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.

Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.

При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.

Премьер-министр Алихан Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.