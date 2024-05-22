План развития морской инфраструктуры утвердили в Казахстане

В Казахстане принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры.

Согласно документу, уже в этом году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

Основная доля проектов будет реализована за счёт частных инвестиций, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50 процентов. Также в три раза увеличится пропуск контейнеров.