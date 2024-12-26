С 2022 года в Республике Казахстан был введён налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-компаний, известный как "налог на Google". Это нововведение направлено на урегулирование налогообложения иностранных организаций, которые осуществляют электронную торговлю и предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доход Минфина РК.

"На сегодняшний день зарегистрировались 98 иностранных компаний, среди которых такие крупные международные игроки, как Alibaba, Aliexpress, Apple Google, Huawei, Netflix, Pinduoduo, Temu и другие. Сумма уплаченных налогов составила 70,0 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

Для повышения эффективности контроля за деятельностью иностранных интернет-компаний в Налоговый кодекс Казахстана были внесены дополнительные изменения. В случае неисполнения обязательств по регистрации иностранных организаций предусмотрены меры, включая возможность блокировки их деятельности на территории Казахстана.

"Введение и дальнейшее развитие "налога на Google" направлено на защиту интересов национальной экономики и создание справедливых условий для всех участников рынка. Эти меры способствуют укреплению налоговой дисциплины и формированию прочной базы для устойчивого роста электронной торговли в Казахстане, создавая благоприятные условия для отечественных компаний и пользователей", - проинформировали в Минфине.

Напомним, банковские переводы казахстанцев не будут облагаться налогом.