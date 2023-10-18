План "Перехват" ввели в Астане из-за двух семиклассников, угнавших машину

В Астане двое 14-летних подростков угоняли чужие автомобили и разъезжали на них по ночному городу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В основном они угоняли автомобили марки "ВАЗ". Полиция выяснила причастность подростков к четырём фактам угона машин.

В одном из случаев ночью они увидели припаркованную возле жилого дома машину марки "Лада 21705″. Двери автомобиля были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Решив покататься, подростки сели за руль и уехали на автомобиле стоимостью более трёх миллионов тенге.

Для розыска угнанной машины и задержания подростков полиция ввела план "Перехват" и ориентировала личный состав столичной полиции. В 03.20 машину с подростками заметил экипаж патрульной полиции на пересечении улиц М.Тулебаева и Б. Момышулы.

"Проигнорировав требование сотрудников полиции остановиться, несовершеннолетние, набирая скорость, пытались скрыться на автомашине. Вскоре, остановившись и бросив автомобиль, они пустились в бегство, но были пойманы полицейскими. В ходе расследования установлено, что подростки — одноклассники, учатся в 7-м классе городской школы", — рассказали в ДП Астаны.

По фактам угонов возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Подростки дали признательные показания и переданы под поручительство родителям.

Видео преследования подростков ДП опубликовал на своей странице в соцсетях.