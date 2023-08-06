План "Перехват" введён из-за стрельбы в Туркестанской области. Убиты два человека

Полицейские проводят мероприятия по задержанию подозреваемых в совершении тяжкого преступления в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в Арыси, открыли стрельбу из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении.

"От полученных ранений погибли хозяин дома и помогавший ему в строительстве знакомый. Также огнестрельные ранения получили двое мужчин, помогавших в строительстве. Они доставлены в больницу. В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введён план "Перехват". Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области", — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что соответствии с частью 1 статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.