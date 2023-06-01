План "Перехват": водителей двух иномарок оштрафовали в Алматы

Фото: polisia.kz

Кортеж с нарушителями задержали полицейские в Алматы. Молодые люди на двух автомобилях ехали по центральному проспекту и высовывались из окон, передаёт BaigeNews.kz.

"Машины Kia и Toyota Camry замечены операторами ЦОУ на проспекте аль-Фараби. Пассажиры двух иномарок, что следовавших в западном направлении, высунулись из окон, чем подвергли риску не только свою, но и жизнь других участников дорожного движения", - сообщили в полиции.

Ориентировку на задержание транспортных средств передали экипажам патрульной полиции и специализированного батальона.