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  • План "Перехват": водителей двух иномарок оштрафовали в Алматы
polisia.kz Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12
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Фото: polisia.kz

План "Перехват": водителей двух иномарок оштрафовали в Алматы

Кортеж с нарушителями задержали полицейские в Алматы. Молодые люди на двух автомобилях ехали по центральному проспекту и высовывались из окон, передаёт BaigeNews.kz.

"Машины Kia и Toyota Camry замечены операторами ЦОУ на проспекте аль-Фараби. Пассажиры двух иномарок, что следовавших в западном направлении, высунулись из окон, чем подвергли риску не только свою, но и жизнь других участников дорожного движения", - сообщили в полиции.

Ориентировку на задержание транспортных средств передали экипажам патрульной полиции и специализированного батальона. 

"Они были блокированы инспекторами на том же проспекте. Водителей обеих машин привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 593 КоАП РК", - уточнил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

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Сегодня, 18:12
353
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