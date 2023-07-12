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inform.kz / krgzoo Сегодня, 05:33
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Сегодня, 05:33
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Фото: inform.kz / krgzoo

Питомцев зоопарка Караганды накормили мороженым

Сотрудники карагандинского зоопарка накормили питомцев мороженым, чтобы помочь им пережить сильную жару, передаёт BaigeNews.kz.

"В Караганде снова наблюдается жара, а в такие дни особенно хочется мороженого, и наши питомцы с удовольствием его кушают. Также напоминаем, что посетителям запрещено кормить животных, кроме копытных в зоопарке", — сообщается на странице зоопарка в Instagram.

В комментариях под постом пользователи соцсети по разному отреагировали на такое угощение для животных. Некоторые считают, что мороженое будет им во вред. 

 
 
 
 
 
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Публикация от КАРАГАНДИНСКИЙ ЗООПАРК (@krgzoo)

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Сегодня, 05:33
264
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