Питьевую воду в Актау будут давать по графику

Для стабилизации подачи питьевой воды в Актау ТОО "МАЭК" разработало специальный график, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Подача воды в микрорайоны будет осуществляться по следующему порядку:



Центральный узел водоснабжения №3 обеспечивает водой верхнюю и нижнюю зоны.



К нижней зоне относятся с 1 по 8 микрорайоны, а также 21, 22, 23 и 25 микрорайоны. В них вода будет поступать так:

с 7:00 до 10:00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

с 10:00 до 18:00 - под давлением 3,5 кг/см2;

с 18:00 до 22:00 - под давлением 5 кг/см2;

с 22:00 до 24:00 - под давлением 3,5 кг/см2;

с 24:00 до 7:00 - под давлением 3 кг/см2.



К верхней зоне относятся с 9 по 15 микрорайоны, 16 микрорайон дома №11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73; 17 микрорайон дома №1, 20, 21, а также 24, 26, 27, 28, 29, 29а микрорайоны, Толқын-1, 2. В них вода подаётся по следующему графику:

с 7:00 до 10:00 - напор 7 кг/см2;

с 10:00 до 18:00 - 5,5 кг/см2;

с 18:00 до 22:00 - 7 кг/см2;

с 22:00 до 24:00 - 5,5 кг/см2;

с полуночи до 7:00 - под давлением 5 кг/см2.



По данным ГКП "Каспий жылу, су арнасы", к центральному узлу водоснабжения №4 относятся микрорайоны с 16 по 20, с 30 по 39, Шығыс 1, 2, 3. Напор воды будет сильнее в них с 7 до 10 утра и с 20:00 до полуночи - под давлением 7.2. В остальное время напор будет снижен в два раза.

Для предотвращения гидравлического удара с 18:00 до 20:00 будет постепенно повышаться давление питьевой воды.