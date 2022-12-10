Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день

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В Актау ввели временный график по подаче питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Питьевая вода от ЦУВС-3 подается со сниженным давлением для ограничения расхода. Акиматом города принимается решение для поднятия давления и подачи питьевой воды по графику утром с 7:00-9:00, вечером с 19:00-21:00. В остальные часы во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды будет снижено", - сообщили в пресс-службе актауского энергокомбината.

Что касается горячей воды, то на данный момент идёт накопление резервуаров. Когда жителям города дадут горячую воду, пока неизвестно.

"Накопленный объём резервуара по состоянию на 9 ноября составляет 41 тысяч кубических метров. Предприятие продолжает накапливать необходимый объём воды в резервуарах. Водоснабжение горячей воды будет возобновлено после накопления достаточных уровней в резервуарах для стабильной работы технологического оборудования", - сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

В "МАЭК" заверили, что ограничений по теплоснабжению нет.