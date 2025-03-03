Жители микрорайонов жалуются на очередное отключение питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz.

3 марта с 10:30 жители нескольких микрорайонов остались без питьевой воды.

В ГКП "КЖСА" сообщили, что в 24 микрорайоне произошел порыв.

В данный момент проводятся ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды.

"Под ограничением находятся 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны, а также дома №36, №36/1, №36/2, №39, №40, №41, №42, №43, №44 и №73 в 16 микрорайоне. Ориентировочное время подачи питьевой воды - до 20:00", - заверили коммунальщики.