Питьевую воду отключили в ряде районах Актау
Сегодня, 17:37
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Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
83Фото: pixabay.com
Жители микрорайонов жалуются на очередное отключение питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz.
3 марта с 10:30 жители нескольких микрорайонов остались без питьевой воды.
В ГКП "КЖСА" сообщили, что в 24 микрорайоне произошел порыв.
В данный момент проводятся ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды.
"Под ограничением находятся 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны, а также дома №36, №36/1, №36/2, №39, №40, №41, №42, №43, №44 и №73 в 16 микрорайоне. Ориентировочное время подачи питьевой воды - до 20:00", - заверили коммунальщики.
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