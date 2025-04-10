В области Абай ввели в действие нормы потребления холодной воды, передаёт BaigeNews.kz.

По информации 24KZ, теперь жители, которые ежемесячно расходуют больше 10 кубометров, должны платить по двойному тарифу. Такие меры приняли для экономии водных ресурсов.

Как сообщается, потребителей разделили на четыре группы. Для первой группы населения, использующей до трех кубометров воды в месяц, расценки остались прежними. А всем остальным придется платить больше.

Вырученные средства направят на обновление сетей водоснабжения.

"Если конкретно говорить по городу Семею, здесь услуги оказывает ГКП "Семей Водоканал". У них тариф для потребителей составляет 61 тенге, если я не ошибаюсь. Первая группа до трех (кубометров) также остается 61 тенге. Дальше они уже приумножаются – на 1,2%, на 1,5% и на 2%. Грубо говоря, больше пьешь – больше платишь", - сказал заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий области Абай Али Абуталипов.