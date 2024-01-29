Питер Фостер рассказал, куда Air Astana направит привлечённые от IPO средства

Авиакомпания Air Astana запустила роуд-шоу в рамках IPO одновременно на трёх площадках - Лондонской бирже, Казахстанской фондовой бирже и международной бирже Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Президент группы Air Astana Питер Фостер на пресс-конференции сообщил, что роуд-шоу начинается сегодня, 29 января.

"Приём заявок уже открыт. Это означает, что инвесторы уже могут начинать подавать заявки. Сама торговля будет начата 14 и 15 февраля. Все инвесторы в Казахстане могут участвовать в IPO. Через свои банки и брокеров они могут подать заявку вне зависимости от того, где они находятся в Казахстане. В дополнение мы также предоставим онлайн роуд-шоу для всех инвесторов, которые будут участвовать", - сказал Фостер.

Также Питер Фостер отметил, что сообщество инвесторов положительно отреагировало на предложения Air Astana.

"Нам приятно объявить о значительном прогрессе, который был достигнут в отношении нашего первичного размещения акций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Реакция на данный момент на предложения со стороны инвесторов положительная, как на казахстанском рынке, так и в Лондоне и других частях мира, где мы представляем компанию сообществу инвесторов как одну из самых быстрорастущих авиационных групп мира. Air Astana представляет собой привлекательное предложение для инвестиций с сильными операционными и финансовыми показателями, с огромными возможностями для роста", - сказал президент Группы Air Astana Питер Фостер.

Также Питер Фостер рассказал о том, куда будут инвестировать привлечённые средства.

"Мы не можем в конкретную детализацию уходить по каждому из проектов, но я могу такими широкими мазками показать, на какие направления будут использованы эти средства. В первую очередь средства пойдут на наращивание авиационного парка. 10 января мы получили воздушное судно. К концу года мы планируем увеличить количество авиапарка. Некоторые из этих средств будут направлены на расширение авиапарка. Другая часть пойдёт на приобретение запасных резервных частей. В-третьих, будут инвестиции в расширение уже крупной сети обслуживания и капремонта воздушных судов в Астане и Алматы. Кроме того, мы будем работать над расширением нашего учебного центра обучения пилотов в Астане с приобретением ещё одного авиационного симулятора. В-пятых, будет рассматриваться возможность инвестиций в работу наземных служб в одном из аэропортов, скорей всего, Алматы", - сказал Питер Фостер.

Подробнее президент группы Air Astana остановился на планах по FlyArystan. Он отметил, что FlyArystan уже является отдельным юридическим лицом, которое на 100% принадлежит группе компаний Air Astana и поэтому является частью данного IPO.

"Нет абсолютно никаких планов, чтобы Air Astana выходила из состава акционеров FlyArystan. Мы будем продолжать оставаться 100% владельцем FlyArystan", - подчеркнул Питер Фостер.

В рамках пресс-конференции отмечено, что листинг ценных бумаг продолжится до 8 февраля. Торговля начнётся 14 февраля в Лондоне, 15 феврале – в Казахстане.

Напомним, ранее стало известно, что ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,5 до 11 долларов за глобальную депозитарную расписку и от 2,13 до 2,75 доллара за акцию. До этого определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании обсудили в правительстве.