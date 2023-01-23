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Питер Фостер перенёс дату IPO Air Astana Сегодня, 15:18
289
Сегодня, 15:18
289

Питер Фостер перенёс дату IPO Air Astana

Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. На встрече глава авиакомпании сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что IPO Air Astana пройдет в 2024 году. Тогда как ранее Фостер сообщал о планах на 2023 год.  

Кроме того, президеенту рассказали об операционных и финансовых показателях Air Astana за 2022 год. Также планируется дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.

Питер Фостер доложил о перспективах работы подразделения компании – лоукостера FlyArystan.

Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов. Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.

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#Токаев #Питер Фостер #Air Astana
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:18
289
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