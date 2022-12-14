Питание в детсадах сделают бесплатным для детей из малообеспеченных семей

Фото: unicef.org

Дети из семей социально уязвимых слоев населения за счет бюджетных средств будут обеспечены питанием в детских садах, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

"Это очень важная инициатива. Потому что ряд социально уязвимых семей не то что не отправляют детей в детские сады, но даже не становятся в очередь из-за отсутствия возможности оплачивать питание своих детей во время их нахождения в дошкольных организациях. В связи с этим такие дети входят в группу риска с трудностями в социализации, низкой успеваемостью в школе и даже со здоровьем ввиду отсутствия полноценного питания. Теперь по поручению президента более 150 тысяч детей будут обеспечены питанием", — сказал он на заседании мажилиса.

По его словам, если раньше основная цель была охватить детскими садами детей трёх-шести лет, то сейчас возраст несколько пересмотрен и охват коснется и детей двух лет.

"Для этого планируется открытие новых мест в дошкольных организациях. Уже в следующем году по сравнению с этим годом будут введены на 2,5-3 раза больше мест", — отметил министр.

Также будет изменён механизм размещения госзаказа на подушевой формат, а также приняты меры по обеспечению качества деятельности детских садов. Для обеспечения прозрачности распределения мест и исключения дублирования будет создана Единая цифровая база учёта, очерёдности и выдачи направлений в детсады. Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест в детсадах, постановку в очередь и выданных направлений, сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.

На заседании мажилиса Асхат Аймагамбетов поднял еще один актуальный вопрос — обеспечение питанием учащихся первых-четвёртых классов. Аймагамбетов отметил, что более одного миллиона школьников будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием.

"В программе уделено особое внимание здоровью детей. Будут созданы 50 детских оздоровительных лагерей. Также будет предусмотрена методическая и содержательная часть данного вопроса. В целях обеспечения детей бесплатными кружками и секциями будут приняты новые меры. Так, будут построены не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей. Это дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы и другие. Такая мера обеспечит шаговую доступность внешкольных организаций от места проживания детей", — сообщил глава Минпросвещения.

По его словам, ведомство на законодательном уровне устанавливает ограничения, исключающие передачу дворцов школьников, музыкальных и художественных школ в частный сектор.

Что касается среднего образования, будут внедрены инновационные способы преподавания предметов через переход необходимых учебных материалов в цифровой формат. Планируется пересмотр подходов к повышению качества экологического образования. Кроме того, все колледжи, школы и детские сады будут обеспечены мерами безопасности. Будут усилены требования к охранным агентствам.