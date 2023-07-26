Пистолет-пулемёт незаконно хранил у себя сельчанин в Павлодарской области

Фото: polisia.kz

Житель посёлка Майкаин хранил у себя пистолет-пулемёт УЗИ и два патрона калибра девять миллиметров. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью области совместно с сотрудниками ДКНБ изъяли у мужчины незаконно хранящееся оружие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. На оружие назначена баллистическая экспертиза, по результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение", – сообщил начальник УБОП департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В полиции напомнили, что согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, влекут наказание виде штрафа в размере до 200 МРП, либо исправительными работами.