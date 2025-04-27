На аукционе в Великобритании было продано письмо, написанное пассажиром "Титаника" всего за несколько дней до трагедии. Открытка, подписанная Арчибальдом Грейси IV, была продана за 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

В письме, отправленном с трансатлантического парохода, Грейси описывал судно как "прекрасное", но отметил, что окончательное мнение о нем он вынесет лишь по завершении путешествия. Это послание было отправлено в первом классе и стало одним из последних сообщений, написанных на борту "Титаника" перед его трагическим затоплением в апреле 1912 года.

Открытку выставил на аукцион его внучатый племянник. Торги прошли в аукционном доме Henry Aldridge & Son в графстве Уилтшир, стартовая цена составила 60 000 фунтов. В конечном итоге документ был продан за пять раз большую сумму. Покупателем стал частный коллекционер из США.

Арчибальд Грейси IV — американский инвестор и писатель, был одним из немногих пассажиров, переживших катастрофу. Он выбрался за борт и, спасшись на перевернутой шлюпке, был спасен. Вернувшись в Нью-Йорк, Грейси написал книгу "Правда о Титанике", в которой описал трагедию. Однако, не оправившись от переохлаждения, он скончался в декабре 1912 года.