В Казахстане улучшается продовольственное обеспечение населения, а структура потребительских расходов постепенно отражает и рост уровня жизни, и региональные гастрономические предпочтения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. Основной упор в продуктовой корзине казахстанцев по-прежнему делают на мясо и хлеб. Мясо и мясопродукты занимают лидирующую позицию - почти 17% всех расходов на еду, а хлеб и крупы - около 7,7%. Это говорит о том, что национальные предпочтения сохраняют устойчивость, несмотря на экономические колебания.

Региональная статистика раскрывает уникальные "вкусовые карты" страны. Больше всего мяса съедают в Жетысу, Жамбылской и Акмолинской областях, а вот в Шымкенте этот показатель почти на треть ниже. Лидером по потреблению рыбы стала Северо-Казахстанская область, а по молочным продуктам - Акмолинская. Фруктов больше всего едят в Астане, где в среднем на каждого жителя приходится 100 кг в год. А вот сладкоежками страны признаны жители Улытау - они лидируют по потреблению сахара, мёда, джемов и шоколада.

В динамике за последние годы (2020–2024) видны чёткие тренды: растёт потребление мяса, молока и фруктов, при этом снижается интерес к хлебопродуктам - с 140 до 123 кг в год на человека. Летом и ранней осенью традиционно растёт потребление овощей и фруктов, что связано с урожайным сезоном.

В целом, статистика говорит об одном - питание казахстанцев становится разнообразнее, а продовольственная обеспеченность растёт. Это позитивный сигнал, отражающий не только экономическое развитие, но и всё большую осознанность в выборе продуктов.

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