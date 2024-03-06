Писатель Илья Одегов рассказал как казахстанская литература продвигается за рубежом

Проблемы, с которыми сталкиваются начинающие писатели перечислил известный казахстанский автор Илья Одегов. У всех они примерно одни и те же, говорит литератор. Это отсутствие понимания законов и инструментов литературы, ненатренированное творческое мышление и психологические ступоры. Об этом и не только он рассказал в интервью BaigeNews.kz.

Сегодня автор четырех книг активно помогает тем, кто не может переложить свою идею на литературный язык.

"Приходят очень разные люди. Кто-то хочет написать автобиографию и оставить её своим потомкам, но не знает, как к этому подступиться. У кого-то есть классная идея для потенциального бестселлера, но нет писательских навыков. Приходят эксперты, которые хотят в книге поделиться своим опытом и поднять при этом свою репутацию на новый уровень. Приходят мамы, желающие сочинить сказки для своих детей. Или люди, которым просто нравится придумывать истории, которые чувствуют писательство одним из своих призваний, а я помогаю им в этом реализоваться", - говорит Илья Одегов.

Он ведь и сам больше 20 лет назад вставал на этот творческий путь. Вначале учился на юриста, но в процессе понял, что душа к этому делу не лежит. После чего, ушел в литературу, музыку и креативный бизнес. Сегодня писатель признается: как пришла идея дебютного романа точно не вспомнит. Но процесс в память врезался.

"Я долгое время делал обрывочные заметки для романа на всем, на чем было можно, а потом собрал эти заметки в кучу и начал составлять из них этакую мозаику. После выхода книги критики посчитали этот метод постмодернистским и называли мой роман чуть ли ни первым казахстанским романом в этом жанре. Сейчас эта книга кажется мне очень романтической, юной, но при этом пропитанной магическим реализмом", - рассказал писатель.

Эта книга, в свое время, доказала, что современная казахстанская литература может быть интересной и не только для местной аудитории. С того времени Илья продолжает делиться своим видением о том, что нужно литературе Казахстана для продвижения за рубежом.

"Много раз я был в числе составителей зарубежных литературных сборников или номеров иностранных литературных журналов, посвященных Казахстану. У меня своя литературная школа "Литпрактикум", где я обучаю писательскому мастерству уже не только казахстанцев, но и людей из других стран. И это тоже позволяет раздвигать границы, знакомиться авторам друг с другом и получать выход на литературные площадки за пределами нашей страны. По сути, вокруг меня сейчас сформировано целое литературное сообщество, в котором уже много состоявшихся успешных авторов. И я регулярно рекомендую их книги, номинирую на премии, предлагаю критикам для обзоров. Также я, как член жюри, член редсоветов журналов или просто как автор очень часто выступал и выступаю на различных литературных площадках по всему миру – фестивалях, книжных ярмарках, конференциях. И там рассказываю не только о своих книгах, но и о том, что вообще происходит в казахстанской литературе", - говорит писатель.

Писательство для него – настоящая профессия, как, к примеру, юрист или архитектор. Но в этой роли он себя никогда не закрывал. Кроме литературы он ведет курсы для авторов, занимается психологией и коучингом, сочиняет музыку для кино и, конечно, путешествует.

"Сейчас я создал себе условия, когда почти вся моя работа проходит онлайн, поэтому дни непохожи друг на друга. Вот недавно я как коуч выступал на одной конференции, и, сидя перед выступлением в зале, придумал идею для рассказа, а потом зашел в кафе и до вечера писал этот рассказ прямо в телефоне. Случаются такие дни. Всю прошлую зиму я путешествовал по Европе и Африке, но при этом по четвергам с раннего утра до позднего вечера вёл сессии с клиентами - порой, откуда-нибудь с крыши хавели посреди Сахары. Иногда я месяцами не занимаюсь литературой, и могу валяться круглые сутки на диване с гитарой в руках, наигрывая постепенно рождающуюся новую песню. Но иногда наоборот пишу целыми днями, не могу оторваться. В общем, всё очень переменчиво", - рассказывает Илья Одегов.

У писателей тоже бывают любимые книги. И не всегда, вопреки общему мнению, это собственные сочинения. Илья Одегов назвал три любимых.

"Есть много любимых книг. И со временем они меняются, конечно. Трудно выделить самых-самых… Ну, я, пожалуй, могу назвать роман "Суер-Выер" Юрия Коваля. Это очень смешная, умная и добрая книга, в которой скрыта целая вселенная. Ещё Пол Боулз, можно взять любой сборник его рассказов. Боулз – уникальный совершенно автор, великий и ужасный. Он мастерски владеет формой, а при этом, обладает умением видеть в мире запредельные какие-то вещи. И могу назвать кого-нибудь из казахстанцев… Например, поэтическую книгу "Бумажная кожа" Айгерим Тажи. Книга вышла в США на двух языках, что для казахстанского автора уже уникально, собрала там кучу положительных рецензий от критиков и престижных премий. И, на мой взгляд, это, действительно, гениальные стихи. Многие из них я знаю наизусть", - рассказал писатель.

Писатель крайне редко показывает свои черновики, шлифуя их до тех пор, пока не приходит ощущения готового произведения. Поэтому и нам над чем сегодня работает, предпочел не рассказывать.

"Не хочу рассказывать подробности, потому что уже неоднократно убеждался в том, что сначала нужно закончить книгу, и только потом начинать о ней говорить. Если сделать наоборот, то пропадает мотивация идти до финала. Но я в процессе. Я всегда в процессе. И не только в контексте книг. Есть много планов и по "Литпрактикуму", и по новым литературным проектам, и по музыке… Ищу время и ресурсы, чтобы всё это воплотить в жизнь наилучшим образом", - делится планами писатель.

На вопрос каково это, быть писателем в наши дни, Илья заявил, что среди писателей есть очень разные люди, кардинально непохожие друг на друга. Единственное, что у них может быть общего – это особая форма мышления. Каждый писатель умеет наблюдать, видеть за человеком историю. Ощутить тонкие связи между происходящими вещами. Это ключевой навык, свойственный всем, кто в этой профессии находится уже достаточно долго, подчеркнул автор.