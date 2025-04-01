Президент Словении Наташа Пирц-Мусар и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, об укреплении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

В торговле внимание уделено работе Делового совета, который должен стать дополнительным механизмом углубления партнерства и обмена опытом в горнодобывающей, нефтегазовой и других сферах. В Казахстане принимаются все меры для создания максимально комфортного бизнес-климата.

Обсуждено сотрудничество в транспортно-логистической сфере, в том числе в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Рассмотрены перспективы совместных логистических и инфраструктурных проектов вдоль "Среднего коридора". В энергетическом секторе акцентировано внимание на возможностях для совместных инвестиций в инфраструктуру, развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Внимание также уделено управлению водными ресурсами.

Кроме того, обсуждены перспективы реализации совместных технологических проектов по развитию цифровых услуг нового поколения и внедрению элементов ИИ.

По итогам встречи отмечено, что вопросы реализации конкретных договоренностей и совместных заявлений президентов двух стран будут находиться на особом контроле Межправительственной комиссии по сотрудничеству.