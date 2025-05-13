Известный казахстанский музыкант Олжас Курманбек представил уникальный видеопроект: он исполнил саундтрек Ханса Циммера "Пираты Карибского моря" на традиционном кобызе в живописном ущелье Кызылкуп, расположенном в Мангистауской области. Проект уже вызвал широкий резонанс в соцсетях и стал частью его культурной миссии — популяризации казахского национального инструмента за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

"Я хочу прославить наш кобыз на весь мир. Донести до международной аудитории его мелодичность и глубину — через гармонию с мировой музыкой", — рассказал Олжас.

Ущелье Кызылкуп было выбрано неслучайно. Его пейзажи — пустынные просторы и цветные холмы — стали идеальным визуальным фоном для исполнения древнего инструмента, сочетающегося с современной музыкой.

Музыкант более восьми лет выступает с Димашем Кудайбергеном, а также сотрудничал с российским композитором Игорем Крутым. Его видео, в которых он исполняет мировые саундтреки на кобызе, набирают сотни тысяч просмотров, объединяя традиции и современные тренды.

Проект не только раскрывает красоту звучания кобыза, но и показывает магию природы Мангистау, вдохновляя на новые творческие формы.

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