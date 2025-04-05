В Казахстане успешно работает новая система ваучерного финансирования детских садов. Благодаря пилотному проекту уже удалось сэкономить более 27 миллиардов тенге передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Об этом шла речь на совещании в Администрации Президента, которое провела помощник Главы государства Тамара Дуйсенова. Новая система внедряется по поручению Президента, и полностью начнет работать по всей стране с 1 августа.

Сейчас ваучеры уже используют более 2 300 детских садов, а охвачено 276,5 тысяч детей. В прошлом году проект запустили в Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске. В этом году подключились детсады Астаны, а с марта — Караганды, Семея, Усть-Каменогорска, Жезказгана и двух районов — Байзакского и Сарыагашского.

Новая система позволяет родителям самостоятельно выбирать детский сад из утвержденного перечня, а государственные средства направляются за конкретным ребенком. Это делает процесс финансирования прозрачным и исключает случаи приписок. Оценивать качество работы детских садов теперь могут сами родители, что способствует повышению качества услуг. Кроме того, система открывает дорогу новым участникам на рынке, создавая здоровую конкуренцию.

В пилотных городах очереди в детсады сократились, а в некоторых — их удалось полностью закрыть.

Из сэкономленных средств 25 млрд тенге направили на детей, которые ждали очереди, ещё 2 млрд — на малышей, которые только подали заявку.

Также на совещании обсудили проблему нехватки мест в Шымкенте и Караганде. А акимату Улытауской области поручили наладить сотрудничество с бизнесом, чтобы открыть новые детские сады.