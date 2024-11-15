Пилотный проект по межбанковскому QR презентовали в Казахстане

Он позволит бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов оплаты, а гражданам — оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны.

Нацбанк Казахстана и Национальная платёжная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября в рамках Конгресса финансистов Казахстана в Алматы с участием двух банков второго уровня, передаёт BaigeNews.kz.

Сервис межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR платежи.

"Внедрение межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам — оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны. Банки смогут оптимизировать затраты за счёт снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платёжные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ", - пояснили в Нацбанке.

На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.