Пилотный проект по межбанковскому QR презентовали в Казахстане
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Он позволит бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов оплаты, а гражданам — оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны.
Нацбанк Казахстана и Национальная платёжная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября в рамках Конгресса финансистов Казахстана в Алматы с участием двух банков второго уровня, передаёт BaigeNews.kz.
Сервис межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR платежи.
"Внедрение межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам — оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны. Банки смогут оптимизировать затраты за счёт снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платёжные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ", - пояснили в Нацбанке.
На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.
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