Пилотный проект по маркировке пива запустили в Казахстане
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
137Фото: www.czechminibreweries.com
С февраля 2024 года министерство финансов запустило пилотный проект по маркировке и прослеживаемости пивоваренной продукции, передаёт BaigeNews.
Целью пилотного проекта является проверка полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки и прослеживаемости пивоваренной продукции для обеспечения:
- подтверждения подлинности товара;
- противодействия незаконному ввозу, производству и обороту пивоваренной продукции;
- исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства пивоваренной продукции;
- стандартизации и унификации процедур учета оборота пивоваренной продукции.
Пилотный проект проводится для всех участников до 31 марта 2025 года.