Пилотный проект по маркировке пива запустили в Казахстане

С февраля 2024 года министерство финансов запустило пилотный проект по маркировке и прослеживаемости пивоваренной продукции, передаёт BaigeNews.

Целью пилотного проекта является проверка полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки и прослеживаемости пивоваренной продукции для обеспечения:

подтверждения подлинности товара;

противодействия незаконному ввозу, производству и обороту пивоваренной продукции;

исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства пивоваренной продукции;

стандартизации и унификации процедур учета оборота пивоваренной продукции.

Пилотный проект проводится для всех участников до 31 марта 2025 года.