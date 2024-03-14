  • 14 Марта, 12:34
  • BAIGENEWS

Пилотный проект по маркировке пива запустили в Казахстане

Сегодня, 11:30
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www.czechminibreweries.com Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: www.czechminibreweries.com

С февраля 2024 года министерство финансов запустило пилотный проект по маркировке и прослеживаемости пивоваренной продукции, передаёт BaigeNews.

Целью пилотного проекта является проверка полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки и прослеживаемости пивоваренной продукции для обеспечения:

  • подтверждения подлинности товара;
  • противодействия незаконному ввозу, производству и обороту пивоваренной продукции;
  • исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства пивоваренной продукции;
  • стандартизации и унификации процедур учета оборота пивоваренной продукции.

Пилотный проект проводится для всех участников до 31 марта 2025 года.

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