Пилотный проект: какой будет единая школьная форма в Казахстане

Фото: МИИР РК

Пилотный проект единой школьной формы презентовали в Астане. Свою продукцию представили отечественные предприятия лёгкой промышленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

На мероприятии, организованном на площадке ТОО "ASTANA Ютария ltd", собрались представители госорганов, Национального объединения предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry, а также производственных компаний и родители школьников.

По словам председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяса Оспанова, обеспечение школьников страны отечественной продукцией является одной из приоритетных задач ведомства.

"Сейчас в стране работает более 800 предприятий в сфере производства одежды. Чаще всего отечественный рынок одежды ориентирован на закупки и потребности госзаказа. По итогам 2021 года объём производства одежды достиг 54,4 млрд тенге, индекс физического объема отмечен на уровне 102,3%. При этом, на 38 швейных предприятиях имеется индустриальный сертификат на производство школьной формы", — сказал Ильяс Оспанов.

Также председатель комитета отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос выдачи родителям ваучеров на покупку школьной формы в определенных магазинах через платформу "Социальный кошелек". Кроме того, предусматривается предоставление отечественным товаропроизводителям торговых точек на льготных условиях для продажи школьной формы.

В этой связи представители ведомства отметили необходимость формирования списка отечественных товаропроизводителей. Одно из главных требований – процесс производства одежды должен соответствовать национальным стандартам.

Для конкретизации модели единой школьной формы, которая удовлетворит пожелания всех заинтересованных сторон, в ведомстве планируют провести ряд аналогичных встреч.

Фото: пресс-служба МИИР РК