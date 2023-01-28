Пилотную программу по предупреждению гепатитов запустили в Астане

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Пилотная программа по элиминации вирусных гепатитов В и С охватит 10 тысяч жителей столицы. Об этом говорили на встрече под председательством вице-министра здравоохранения Вячеслава Дудника с представителями Фонда центра анализа заболеваний CDAF, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В обсуждении приняли участие управляющий директор фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) Хоми Разави, представитель CDAF республики Узбекистан Садирова Шахло, специалисты структурных подразделений МЗ РК (ДОМП, ДСО), а также ТОО "Национальный научный онкологический центр", который станет куратором проекта.

Вячеслав Дудник подчеркнул важность проекта в Казахстане.

"Проблема заболеваемости вирусными гепатитами на сегодняшний день остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Вирусный гепатит вызывает тяжёлое заболевание печени и гепатоцеллюлярную карциному", — отметил Дудник.

Также он заверил, что все организационные и информационно-разъяснительные работы по профилактике вирусных гепатитов и в том числе аспекты ЗОЖ будут отработаны совместно и пилотный проект будет стартовать в кратчайшие сроки.

Благодаря реализации данного проекта будет проработан вопрос всеобщего скрининга населения для своевременного выявления, лечения вирусного гепатита С и предупреждения его осложнений, что позволит снизить смертность от цирроза и рака печени.