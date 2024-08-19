Пилотная сельскохозяйственная перепись стартует в Казахстане

С 20 августа по 30 сентября в Казахстане пройдёт пилотная сельскохозяйственная перепись. В рамках данного этапа будут охвачены по два населённых пункта сельской местности и один городской в каждой области страны, передаёт BaigeNews.kz.

Перепись проводится сотрудниками территориальных подразделений Бюро национальной статистики. Субъектами переписи станут юридические лица, их структурные подразделения, индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

"Пилотная сельскохозяйственная перепись позволит выявить недостатки и улучшить процесс основной переписи, так как на этапе тестирования мы сможем проанализировать методы сбора данных, оценить эффективность используемых технологий и выявить возможные проблемы в организации процесса. Это даст возможность скорректировать подходы, улучшить подготовку персонала и обеспечить более точное и полное отражение состояния сельского хозяйства в период основной сельхозпереписи в 2025 году", – сообщил руководитель Бюро национальной статистики РК Максат Турлубаев.

Переписные листы для самостоятельного заполнения будут доступны на сайте sanaq.gov.kz. Также домашние хозяйства посетит интервьюер, имеющий отличительную экипировку (белую кепку и бэйдж, удостоверяющий его личность) и планшет на руках.

Респондентам необходимо будет ответить на вопросы о виде осуществляемой экономической деятельности в сельском хозяйстве, доступности инженерно-технических коммуникаций, автономных источников энергии, сельскохозяйственной инфраструктуры, наличии трудовых ресурсов, производственных построек и сооружений, поголовье сельхозживотных, земельных участков, о производстве органической продукции.

В пилотной переписи планируются охватить 29 тысяч домашних хозяйств и 8 тысяч хозяйствующих субъектов.