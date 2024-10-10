Пилот Turkish Airlines умер во время полета из США в Турцию

59-летний командир воздушного судна Airbus A350 авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан потерял сознание за штурвалом во время выполнения рейса из Сиэтла в Стамбул, об этом в сети Х сообщил представитель авикомпании Яхья Устюн, передаёт BaigeNews.kz.

"Когда первая помощь капитану в самолете не дала результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но он умер еще до посадки", — сообщил Яхъя Устюн.

Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года и в начале марта текущего года прошел плановый медицинский осмотр. Проблем со здоровьем выявлено не было.

Авиакомпания выразила соболезнования его семье, друзьям и коллегам.