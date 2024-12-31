В 2024 году в Казахстане значительно расширены услуги по адаптации и интеграции переселенцев и кандасов в местное сообщество с использованием мобильного приложения FSM Social. Это приложение включает 25 различных услуг, а результаты оказываемой помощи можно отслеживать через Цифровую карту семьи. Почти 12 тыс. кандасов и переселенцев уже воспользовались этими услугами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

С октября 2024 года в шести регионах Казахстана в пилотном режиме запущена услуга присвоения статуса "кандас" и оформления карты "Ата жолы" через мобильное приложение на портале migration.enbek.kz.

"В рамках законодательных инициатив приняты поправки, предоставляющие переселенцам право на получение земельных участков сельхозназначения во внеконкурсном порядке на срок до пяти лет, а также запрещающие взыскание средств со счетов для начисления материальной помощи. Разработаны поправки, направленные на пересмотр механизма предоставления сертификатов экономической мобильности для приобретения жилья и стимулирования переселения городских жителей в сельскую местность", - говорится в сообщении.

Также расширен Перечень востребованных профессий для иностранных специалистов, утверждены Правила организации наставничества и требования для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

Для защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, подписано двустороннее соглашение с Катаром, активно прорабатывается соглашение с Республикой Корея по включению Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство (Employment Permit System), идет подготовка Меморандума о сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Великобританией.

Напомним, на социальные выплаты из республиканского бюджета в 2024 году было выделено 5,3 трлн тенге.