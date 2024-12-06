Пилот по оформлению ИИН иностранцам через посольства продлит Казахстан
В список стран, где это можно сделать, добавлены ещё две.
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В Министерстве иностранных дел РК подготовлены поправки в совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения РК", передаёт BaigeNews.kz.
Разработчики предлагают продлить пилотный проект до 31 декабря 2025 г.
"В список загранучреждений, где можно получить ИИН, добавлены посольства Казахстана в Республике Северной Македонии и Черногории, а также Генеральное консульство РК в Гамбурге. Консульство РК в Ганновере из данного перечня исключено", - говорится в сообщении.
Проект опубликован на портале “Открытые НПА”, его публичное обсуждение продлится до 20.12.2024 г.
Напомним, ранее стало известно, что ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане.
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