В Министерстве иностранных дел РК подготовлены поправки в совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения РК", передаёт BaigeNews.kz.

Разработчики предлагают продлить пилотный проект до 31 декабря 2025 г.

"В список загранучреждений, где можно получить ИИН, добавлены посольства Казахстана в Республике Северной Македонии и Черногории, а также Генеральное консульство РК в Гамбурге. Консульство РК в Ганновере из данного перечня исключено", - говорится в сообщении.

Проект опубликован на портале “Открытые НПА”, его публичное обсуждение продлится до 20.12.2024 г.

Напомним, ранее стало известно, что ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане.