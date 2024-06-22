Пилот дельтаплана погиб в Актюбинской области

В Актюбинской области, недалеко от села Жарык, произошло крушение дельтаплана. Пилот погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Отмечается, что дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО". В момент трагедии пилот выполял производственные работы.

"По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили об еще одном происшествии. 21 июня около села Мадениет Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку. Выяснилось, что самолёт также принадлежит также ТОО "САМГАУ АГРО". На борту находились члены экипажа в составе двух человек. Они не пострадали.