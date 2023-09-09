Пили чай с вареньем: зоопарку Шымкента предъявили за "прожорливых" животных

Зоопарк Шымкента готов потратить на еду для своих постояльцев почти 160 миллионов тенге, причём больше 100 миллионов тенге уже выплачено поставщикам. Согласно сайту госзакупок, у местных животных весьма специфические гастрономические вкусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Издание отмечает, что мясо для зверей зоопарк закупил дороже, чем его могут купить горожане по социальным ценам.

Килограмм говядины зоопарк покупает за 2800 тенге, это дороже, чем продают мясо горожанам по социальной цене – 2350 тенге. А к примеру, центру поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, килограмм говядины обходится в 1875 тенге.

"Почему в отдельных категориях лиц у них все мясо по низким ценам еще и первой категории, а для обитателей зоопарка высоким. Алматинский зоопарк закупает мясо второй категории. Мы думаем тут есть коррупционные риски, плюс необоснованная цена, поэтому направляем все факты в антикор", — интересуется руководитель РОО "Әділдік жолы" Айжан Кесебаева.

Впрочем, не только стоимость мяса заинтересовала антикоррупционных волонтёров. На сайте госзакупок их удивила стоимость яиц. К примеру, штуку зоопарк закупает за 89 тенге, а то и за 118 тенге. В лотах на покупку продуктов питания фигурирует закуп на 165 кг креветок за 650 тыс тенге. А ещё купили 78 кг кальмаров на 3 млн 86 тысяч тенге.

Отмечается также, что судя по сайту, постояльцы зоопарка много едят фруктов, в том числе киви, апельсины, бананы, хурму, гранат, яблоки. Причём в первой половине года животные выпили 2 кг чая и съели 30 кг варенья.