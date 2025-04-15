Энергетические напитки обещают "взбодрить" за пару глотков, но их регулярное употребление может стоить здоровья — особенно сердечного. Об этом предупреждает кардиохирург Городского кардиологического центра Алматы Акнур Арыстанова, передаёт BaigeNews.kz.

"Энергетики — это не просто газировка с кофеином. Это настоящая нагрузка на сердце, сосуды и нервную систему. Они могут вызывать аритмию, повышать давление, усиливать тревожность и даже привести к серьезным патологиям, включая инфаркт", — поясняет врач.

Пример не заставил себя ждать: 31-летний проводник поезда попал в отделение экстренной помощи с нарушением ритма сердца. Он ежедневно пил по 5–6 банок энергетиков, что привело к дилатационной кардиомиопатии — заболеванию, при котором сердечная мышца теряет способность полноценно качать кровь. Состояние пациента стабилизировали, но последствия останутся с ним навсегда.

"Постоянное воздействие больших доз кофеина и стимуляторов привело к истощению сердечной мышцы. Врачи провели экстренную терапию и стабилизировали его состояние, но дилатационная кардиомиопатия — хроническое заболевание, которое может прогрессировать и в тяжелых случаях потребовать трансплантации сердца", — предупредила специалист.

Чем заменить энергетики?

Контрастный душ — взбадривает и разгоняет кровь.

Чай с лимоном, мятой или имбирем — мягко бодрит, не перегружая сердце.

Прогулка на свежем воздухе — насыщает кровь кислородом и поднимает энергию.

Полноценный сон — лучший "энергетик" для организма.

Физическая активность — пусть даже легкая утренняя зарядка, помогает проснуться естественным образом.

Кардиохирург настоятельно советует: откажитесь от энергетиков, особенно если у вас есть проблемы с сердцем, давление, тревожные состояния или вы — подросток. Сердце не прощает перегрузок, даже если на короткое время "кажется, что помогает".

Летом прошлого года депутаты мажилиса приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане.