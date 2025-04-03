В Петропавловске пик первой волны паводка ожидается 5-6 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас на Сергеевском гидроузле наблюдается вторая волна (паводка - прим. ред.). В Петропавловске пик первой волны ожидается 5-6 апреля. Проведена эвакуация жителей с дачных массивов. На объездной дороге зафиксирован перелив, организовано круглосуточное дежурство. Сейчас в фокусе внимания – Заречный посёлок. Ситуация находится под контролем", – написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.

По его словам, восемь защитных дамб в Петропавловске и Кызылжарском районе усилены бетонными плитами и полипропиленовыми пологами, что позволит защитить населённые пункты.

Фото: акимат СКО

Как сообщает пресс-служба правительства РК, вице-премьер Канат Бозумбаев посетил СКО с рабочей поездкой и осмотрел паводкоопасные зоны. В городе Сергеевка (район Шал Акына) он проверил состояние Сергеевского гидроузла, ключевого регулятора стока реки Есиль. С прошлого года здесь ведутся работы по укреплению, углублению дна и защите берегов от размыва.

Также вице-премьер проверил ситуацию в сёлах Николаевка, Покровка, Явленка, Большая Малышка, Соколовка, расположенных вдоль русла Есиля. В зоне риска по области – 116 населённых пунктов.

Кроме того, Канат Бозумбаев осмотрел мост в селе Новоникольское, восстановленные дамбы в сёлах Бесколь, Прибрежное, Тепличное, Петропавловский гидроузел и обводной канал в посёлке Заречный. Канал протяжённостью 3,7 км построен в этом году для сброса воды и снижения её уровня.

В Петропавловске Канат Бозумбаев проверил работы по укреплению дамбы по улице Ущева, защищающей микрорайон Подгора, и осмотрел строительство ограждающей дамбы у пруда-накопителя "Биопруд". Завершение работ запланировано на декабрь.

Также вице-премьер посетил дачные массивы и ситуационный центр при областном акимате.

Cообщалось, что из-за повышения уровня воды в реке Есиль возник перелив на участке автодороги "Обход города Петропавловск". В связи с этим его закрыли с 1 апреля.