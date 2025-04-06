В Акмолинской области продоолжают ликвидировать последствия паводков. По информации ДЧС региона, в Буландынском районе пик паводка пошёл на спад. Спасатели и силы гражданской защиты задействованы в круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

"В селе Иванковка подтоплены четыре частных жилых дома. В Капитоновке, из-за повышения уровня воды в реке Боксук, ночью были эвакуированы 41 человек, в том числе 11 детей. В селе Новобратское спасены 70 человек, среди которых также 11 детей. Все эвакуированные размещены у родственников. Кроме того, спасено 757 голов скота и 471 птица. В ликвидации последствий паводков участвуют около 300 человек личного состава и 156 единиц техники", — сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным МЧС, своевременно были проведены взрывные работы, отсыпка инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод. Эти меры помогли предотвратить подтопление ряда населённых пунктов.

По данным спасателей, с начала паводкового периода откачано более 1,4 миллиона кубометров воды, уложено 141 тысяча мешкотары и свыше 1,5 тысячи тонн инертных материалов.